對散裝景氣有期待 四維航：BDI下滑仍優於歷史低點

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（中央社記者賴言曦台北25日電）散裝航商四維航業今天召開法人說明會，經營團隊表示，近期波羅的海乾散貨指數（BDI）雖然走勢下滑，但平均表現仍高於2016年低點；若未來俄烏戰爭止息，重建工作將拉抬大宗物資需求，帶動散裝航運市況。

四維航今年第2季每股稅後盈餘（EPS）3.65元，年增90.1%；董事長藍心琪表示，散裝船通常10年一循環，去年散裝船景氣回溫，近期氣氛有往下走趨勢，但觀察BDI指數，目前平均表現（24日收1213點），仍好過2016年的歷史低點290點，且BDI僅適用於四維航部分船型參考，整體並不看差。

四維航輕便型船平均合約大概6個月，鮮少1年以上長約，藍心琪對此說明，雖然長約是風險較低的經營模式，但如果遭遇景氣大幅下滑，長約客戶可能會來重新協商合約，打亂公司獲利計畫，反而不利船隊整理營運。

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由於國際海事組織（IMO）減碳法規將於明年上路，對於船隊是否加裝脫硫塔，藍心琪表示，脫硫塔會影響船舶裝貨空間，雖然1噸低硫油價約比高硫油貴300至400美元，但脫硫塔維護也是隱形成本，且若脫硫塔出問題，船舶便不能開航，反而影響獲利。

展望後市，藍心琪認為，如果俄烏戰爭結束，相關重建工作預料將帶動大宗物資需求，為散裝航運市場提供支撐。（編輯：楊蘭軒）1110825