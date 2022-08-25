牧德：中國景氣嚴峻 營收第3季落底、明年首季好轉

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（中央社記者江明晏台北25日電）牧德科技總經理陳復生表示，因中國景氣嚴峻，整體供應鏈需求反轉，預料今年第3季營收表現不會好，第4季會稍微反彈起來，明年首季將好轉，牧德已掌握客戶往東南亞外移趨勢。

牧德科技今天召開法人說明會，牧德日前已公布財報，第2季營收新台幣5.49億元，相較去年同期衰退23.2%，每股盈餘3.73元，下滑11.3%。上半年總營收11.61億元，較去年同期衰退17.3%，每股盈餘（EPS）7.8元，年減13.6%，主因為傳統PCB客戶擴廠需求減緩，台廠載板客戶擴廠計畫也告一段落。

牧德主要營收來自中國，陳復生今天坦言，中國大陸景氣嚴峻，這兩年看似挺過疫情，但政策還是走清零政策，多個省份財政赤字狀況嚴重，很多產業倒閉情況高，尤其中小企業，供應鏈去年供不應求，今年需求反轉後，設備產業上游供應變得很辛苦。

展望後續，陳復生表示，今年第3季營收表現不好，第4季會稍微反彈起來，牧德明年首季將好轉，主要也來自今年遞延到明年的載板訂單，認為整體營運會穩健一些。

此外，中美貿易戰後，台資企業加速往東南亞建廠，牧德指出，在國際的布局上，在泰國、越南、馬來西亞都有不錯成績，觀察大部分台資PCB板廠到泰國投資，預估2024年到2025年開始有效益，馬來西亞也都有布局，日韓廠則積極在越南投資。

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陳復生表示，過去台資廠在中國布局程度高，因製造和薪資成本是優勢，但過去漲幅不亞於台灣；牧德今年上半年在國際區的業務營收年增19%，台灣區則減少42%，中國減少8%。

他認為，從中美貿易戰開始，產業往東南亞外移趨勢已經起來，台資廠到泰國進度比較快，牧德已掌握10到12家客戶往東南亞去投資，觀察其中選擇國家的數量，泰國第一、越南第二。（編輯：楊凱翔）1110825