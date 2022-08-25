聯名金管會公文催繳保證金？證交所：這是詐騙

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（中央社記者賴言曦台北25日電）證交所表示，近期接獲投資人反應，收到金管會與證交所聯名公文，稱因某外資證券機構帳戶涉不法情事，用戶證券帳戶將暫停交易，投資人需繳納20%保證金才能提領資金，證交所表示，這些是不實資訊，「千萬別被騙了」。

證交所今天透過新聞稿說明，詐騙集團會以官方發現不法情事為由，聲稱為避免投資人損失，將於3個交易日內儘速償還帳戶資金，並稱會依照金管會規定，要求投資人繳納交易帳戶總金額20%作為保證金，待24小時審核後再將投資人交易帳戶內的資金、保證金一併劃撥到投資人金融帳戶，但經查，這都是詐騙集團的話術。

證交所提到，現在還有許多非法交易平台或投資機構，常以「投資群組由專業分析師建立」、「加入付費會員，以獲取獨家消息與獲利機會」等話術，博取民眾信任及投資資金，並以虛假的高獲利誘騙投資人投入更多資金，當民眾想撤回資金，對方會以各種理由拖延，並假借交易暫停、帳戶凍結等名義要求投資人再繳保證金，一旦民眾匯入保證金，對方往往就會失聯。

證交所強調，金管會與證交所為不同機構，不會聯合署名發布公文；目前金管會為加快證券期貨相關不法案件的處理效率，已與內政部警政署刑事警察局建立即時聯繫窗口並建置「防範非法證券期貨業宣導專區」，彙整合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊等內容。

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證交所提到，券商公會、投信投顧公會網站也已設置「國際投資警示專區」及「非法業者警示專區」；民眾可至上開網站查詢或電話諮詢相關資訊，以確保投資安全。

證交所表示，當投資人對各項投資訊息有疑慮時，應致電165反詐騙諮詢專線，或證券期貨反詐騙諮詢專線02-27373434；另外，建議投資人應回歸最基本的投資方式，透過公開資訊觀測站了解公司的基本資訊、歷年獲利等。（編輯：黃國倫）1110825