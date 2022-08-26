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解封行情發威 華航長榮航股價勁揚

2022/8/26 11:51（8/26 12:27 更新）
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解封行情再起，激勵航空雙雄26日股價表現。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北26日電）解封行情再起，激勵航空雙雄今天股價表現，華航、長榮航盤中勁揚逾8%，成交量均爆出逾10萬張大量。

指揮中心指揮官王必勝昨晚受訪提到，他心中設想的時間點是這一波BA.5疫情高峰後，在疫情趨勢確定往下走的時候，將是台灣邊境可以開始做較大幅度開放、調整的時機點，預估會落在9月底、10月初。

台股今天勁揚逾百點，華航、長榮航等航空股受到解封題材帶動，同步開高走高，華航盤中最高一度至新台幣22.85元，漲幅超過9%；長榮航則一度漲至34.45元，漲幅超過8%。

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隨著解封話題逐漸發酵，航空雙雄即早布局航線，華航9月2日起恢復恢復桃園、峇里島航線，提供每週2班載客服務；長程航線方面，桃園、倫敦航線將自8月下旬增為每週3班，整體第3季客運航班增加4成，每週提供超過150班的客運來回航班。

長榮航10月25日將開航義大利米蘭，提供每週2班飛航服務；11月3日將首飛德國慕尼黑，每週提供4班，屆時長榮航空飛往歐洲將達6個航點，其中，米蘭、慕尼黑、巴黎、維也納為直飛台北航班。（編輯：潘羿菁）1110826

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