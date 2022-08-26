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邊境大幅鬆綁有譜 觀光股盤中齊揚

2022/8/26 11:56
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（中央社記者江明晏台北26日電）邊境有望大幅鬆綁消息傳出，激勵觀光股今天活力四射，以直接受惠的旅行社股表現最搶眼，山富、五福、易飛網盤中都攻上漲停板，鳳凰、雄獅也漲勢凌厲，飯店、餐飲股同步走揚，股價欣欣向榮。

隨國際防疫策略從「清零」轉變為「與病毒共存」，各國陸續開放邊境，台灣開放邊境時間點可能會落在何時，備受關注。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午2時將召開記者會說明相關事宜。

王必勝昨晚接受媒體專訪時表示，他心中設想的時間點是這一波BA.5疫情高峰後，在疫情趨勢確定往下走的時候，將是台灣邊境可以開始做較大幅度開放、調整的時機點，預估會落在9月底、10月初；考量自中國入境者大多施打的是中國製疫苗，「針對中國的部分，會有特別例外的思考」。

邊境有望大幅鬆綁消息傳出後，激勵台股今天觀光股大漲，上市觀光股盤中強漲近3%、上櫃觀光股盤中也上漲2.24%，以直接受惠的旅行社股表現最搶眼，山富、五福、易飛網都攻上漲停板，鳳凰、雄獅也漲勢凌厲，鳳凰一度觸及66.3元漲停板，雄獅高點來到98元，上漲近8%。

邊境開放後，國際旅客將有望重回台灣觀光市場，飯店股晶華、雲品、夏都、老爺知盤中強漲逾4%。

餐飲股也欣欣向榮，新天地一度漲逾5%，王品也上漲近3%。就連加盟版圖全球布局的手搖飲股也強勢反彈，聯發國際大漲近8%，六角也上漲近4%。（編輯：趙蔚蘭）1110826

王必勝
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