唐鳳：數位部角色是教練 助各產業共榮發展

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（中央社記者蘇思云台北27日電）數位發展部今天正式揭牌，數位部長唐鳳表示，數位部的角色是教練、非裁判，可在產業界與主管機關間發揮溝通時的「轉譯」能力，減少語言與價值的磨合時間，幫助各產業共榮發展，並因應外在挑戰。

數位發展部今天正式揭牌，會後舉行媒體交流。外界關注數位發展部跟產業界的關係，唐鳳強調，其他行業若有監理跟特許等業務，都沒有移轉到數位部，數位部並非擔任裁判，而是擔任教練角色，幫助各產業共榮發展。

唐鳳指出，像資安產業主要在數位產業署，資通安全業務需要聯防合作，不管是新興產業或老字號產業都有資安需求，產業署可能會用像是投資抵減等各種方式，促進各行各業了解新興資安技術。

她以金融科技產業為例說，金管會是裁判、數位部仍是教練角色，由於數位部相關署長對產業界具第一手經驗，了解新興行動支付、跨境平台等業務；因此，當產業界需要跟主管機關溝通時，囿於雙方使用語言、價值等磨合需要時間，數位部可發揮「轉譯」能力，幫助部會理解。

唐鳳也說，大型數位平台確實創造許多便利性，但也對各行各業帶來挑戰，新聞工作者在跨國平台上有各種數位轉型挑戰，希望協助業者不分大小、只要對新聞專業有貢獻，協助因應跨國平台挑戰，進行數位轉型。

她表示，像新聞專業工作對社會具備非常明確的公益，會確立公共利益不會因跨境平台出現而減損，這方面不管是平台方或是新聞專業工作方，都會進行密切討論跟聯繫。

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數位發展部數位產業署署長呂正華表示，將以「R、I、S、E」做為未來業務推動的重點，R代表韌性（Resilience），如何讓數位在供應鏈韌性中持續扮演關鍵角色，將是未來首要之務；I代表整合（Integration），「雲市集」平台將統合協助產業數位轉型，讓政府在數位產業的資源投入與產出效益極大化。

呂正華指出，S代表安全（Security），萬物聯網時代，資安即是國安；E代表賦權（Empowerment），未來在產業署管理上會透過賦權與增能提振團隊士氣。（編輯：林克倫）1110827