行政院BTC大會9/5登場 聚焦3大議題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北30日電）國科會今天表示，2022年行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）將邀請中研院院士翁啟惠、廣達電腦創辦人林百里等專家，就生醫韌性家園、BioData生態系、Bio-ICT契機3大議題進行討論。

國家科學及技術委員會今天發布新聞稿表示，今年BTC將於9月5日至7日舉行，首日將針對生醫韌性家園、BioData生態系、Bio-ICT契機3大議題與產官學專家學者討論後，再由BTC委員在後2天進行閉門會議。

國科會說明，今年BTC會議以「生醫‧智慧 健康零距離」為主軸，透過生醫、智慧科技，展開「生醫韌性家園願景與布局」、「BioData翻轉健康大未來」、「多元觀點洞悉精準健康新契機」3大議題進行引言及討論，提示台灣生醫產業發展重點與策略方向。

國科會說明，會議將由行政院政委兼國科會主委吳政忠開場，引言以精準健康打造關鍵能力，建立韌性家園為願景；會議也邀請到翁啟惠、林百里等專家，前瞻洞察後疫情時代發展利基，及智慧醫療經營模式和生態系統。

此外，會議邀請中研院副院長劉扶東、默克醫療保健事業體台灣總經理余文慧等人，探討大數據趨勢下的資料加值路徑與生物融合的影響力，以及全心醫藥生技總裁周慧泉、北極星藥業董事長陳鴻文等產業代表，從國際視野、資通訊思維看生醫創新創業，進而拓展出台灣創造的新格局。

國科會指出，2021年底修正公布的「生技醫藥產業發展條例」，除持續提供各項優惠外，也納入再生、精準與數位醫療，及受託開發製造（CDMO）等新興領域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國科會說，在政府與民間合力之下，到了2021年，生醫產業與數位醫療營業額突破新台幣7000億元，因此涵蓋保健、預防、診斷、治療、照護的精準健康，相信將會是未來台灣最有機會的新興產業。

國科會強調，疫情衝擊全球，更突顯生醫產業的重要性，也帶動數位或AI技術被大量應用，零接觸經濟興起，供應鏈卡位及在地化之布局，因此藉由BTC會議，將使台灣生醫更具優勢、更有韌性，並回歸人本價值，成為支撐全球健康的新力量。（編輯：翟思嘉）1110830