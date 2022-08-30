拚能源轉型 經部：完成今年第100座離岸風機安裝

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（中央社記者曾智怡台北30日電）疫情影響全球離岸風電工程，經濟部今天表示，台灣繼去年底完成兩座示範風場共43座風力機，昨天清晨已完成本年度新增第100座風力機，累計完成143座風力機，將持續朝年底200座目標前進，達成能源轉型。

經濟部透過新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響全球離岸風電工程，經濟部配合指揮中心擬定防疫計畫從1.0到3.3，提供工作人員上岸輪休、海上換員，彈性工時等措施提升工作效率，更協助業者彈性共用工作船舶，以達船舶利用最大化，提升台灣離岸風場建置量能。

經濟部強調，除了風場建置有大幅進展，已成功吸引國際知名開發商來台投資，也建立離岸風電產業園區與水下基礎、塔架、鑄件、機艙罩等生產基地。

具體成果包含全球兩大風力機設備大廠在台設置亞洲第一個風力機機艙組裝廠、建立亞洲最大葉片生產基地等；並促成跨國合資設置海事工程公司，鼓勵國內業者籌組並建立船隊，其中「Green Jade」更是台灣首艘可用於離岸風電全迴旋大型浮吊船，國內離岸風電產業供應鏈與相關自主技術能量逐漸建立與到位。

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經濟部表示，在疫情持續影響下，台灣離岸風場建置能有如此突破性進展，全賴整體離岸風電施工人員、開發商與在地供應鏈業者的攜手合作，也感謝各相關部會夥伴的協助與支持，排除設置過程中遭遇的障礙。

經濟部進一步說，未來離岸風電將為台灣提供更多潔淨的再生能源，預計至2035年離岸風電將達20.6 GW，除了降低空污及減碳達成能源轉型政策目標，並給予國內企業強大的綠能後盾，因應RE100的綠電需求，打進國際競爭市場，再創另一個台灣經濟奇蹟。（編輯：楊凱翔）1110830