永昕2項三期臨床委託代工訂單 明後年商業化生產

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）永昕總經理陳佩君表示，配合GMP二廠投產，目前2項三期臨床的CDMO訂單將於2023年至2024年上市，進入商業化穩定生產，目前日本為主力客戶，未來將積極開創歐美市場，以獲中長期更大營收成長。

永昕今天舉行法人說明會，陳佩君表示，永昕將專注技術創新，做全球生物藥的製造商，從2019年開始轉型為專注於生物藥品委託開發暨製造服務（CDMO）的一站式服務平台，目前來自國外的CDMO收入占總營收80%以上，以日本客戶為主，至今日本客戶數已累積超過20個，其中有很多是回頭客。

陳佩君指出，永昕除了以亞洲為根基，也積極開發歐美市場。在國際規格廠房部分，永昕擁有2個GMP廠，預計2023年完成一廠的日本查廠，二廠啟用後將提供國際規格的品質與商業化量產規模，另外，也將建置細胞治療試驗工廠。

永昕日前引進策略性投資人日本藥廠JCR Pharmaceuticals，以每股新台幣32.5元、共4200萬股取得永昕持股20.48%，成為單一最大股東。雙方合作模式也引起外界關注。

陳佩君表示，JCR是永昕既有客戶，雙方從2020年至今已合作過3個CDMO委託案，日前進一步結盟，除了資金挹注，也將更緊密合作。JCR將繼續以生物製藥研發、設計為主場，目前開發中的藥品近20項，以罕見疾病為主，有好幾個細胞治療產品，未來當產能不足時將優先轉到永昕生產。

陳佩君指出，JCR將會是今年到明年，拉升永昕GMP二廠產能利用率的主要動能。

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陳佩君說，永昕將以20年傳統生物藥開發為基石，兼顧效益與創新開發能力，滿足客戶臨床前開發到上市的2個GMP製造廠，希望將服務領域從異體細胞治療進一步擴張至抗體藥物複合體（ADC）及其他新興生物藥。

永昕目前GMP一廠為多類型產線，主要供應客戶臨床前小量上市量產，GMP二廠則以臨床中晚期商業量產為主，預計今年第3季可以開始接單，擁有6000L的哺乳細胞產能，預計2025年進一步擴充至1萬2000L，充填線則規劃在2024年第1季可開始接單。（編輯：楊蘭軒）1110830