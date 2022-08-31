台積電撐盤台股翻紅 挑戰萬五關卡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北31日電）美股連三黑，台股今天開低震盪走揚，盤中指數翻紅觸及萬五關卡，台積電小漲撐盤，生技股走勢最為搶眼，多檔股票亮燈漲停。

美股連續第三個交易日收低，台股加權指數今天以14912.12點開低後，迅速下探14874.33點，跌近80點，但隨後跌勢收斂，盤中指數翻紅，高點來到15015.86點。

至11時，台股加權指數上漲32.21點，來到14985.84點。代表中小型股的櫃買OTC指數今天盤中上漲約0.59%。

觀察權值股走勢漲跌互見，晶圓代工廠台積電盤中翻紅，股價小漲0.1%，至496.5元，鴻海小跌0.46%，至108元，聯發科小漲1元，至658元。

類股表現中，以生技股最為搶眼，亞諾法、基亞、永日、聯合、高端疫苗等多檔股票均飆上漲停。造紙、生化股也有逾1%的漲幅。金融股表現相對撐盤，小漲約0.5%。

弱勢股而言，遭投顧報告「降評」的貨櫃三雄長榮、陽明、萬海盤中跌勢收斂至1%以內，航空雙雄則放量大漲，漲幅均逾3%。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，美股雖然連三黑，但跌勢已經不是太劇烈，儘管影響台股今天指數開低，然市場預料仍在正常變動範圍中，台股盤中有撐，指數成功翻紅，來自於市場對9月可能升息3碼的預期坦然接受，儘管仍舊擔憂明年經濟衰退與升息腳不停歇的壓力，但因為還有段時間，暫時沒必要完全反映利空。（編輯：潘羿菁）1110831