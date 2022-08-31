近月台股基金報酬率前10名逾4.7% 勝大盤

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（中央社記者韓婷婷台北31日電）美國聯準會鷹派言論影響全球股市，台股上檔空間也遭壓縮，季線得而復失，不過台股基金在選股不選市擇優操作下，近月績效表現超越大盤，檢視前10名台股基金第1名報酬率7.75%，第10名也有4.71%。

近兩週台股雖有中小型股撐場，不過仍不敵美債殖利率再度攀升，以及美國聯準會鮑爾上週發表鷹派談話的衝擊，吃掉大盤近月漲幅。據統計，近一月（7/29至8/30）加權股價指數小跌0.3%，以中小型股為主的櫃買市場在內資助攻下，上漲7.6%，進一步帶動台股基金各類型基金績效普遍優於大盤。

復華投信台股投研團隊表示，因通膨疑慮不可能瞬間降低，美國聯準會仍有可能因通膨變化調整其利率決策，建議接下來布局採電子為主、傳產為輔的均衡配置，以因應政策面變動及市場類股輪動。

大華投信表示，多數公司的評價水準在中長期已經明顯具備吸引力，短線受到地緣政治風險、Fed政策所牽動而有波動，但後續因評價仍具吸引力，對後市不用太過悲觀。市場對於負面消息的反應已呈現鈍化，在沒有看到進一步因恐慌造成的跌幅加劇時，仍可維持審慎樂觀的態度。

復華全方位基金經理人袁哲表示，科技股指標費城半導體指數目前本益比已回到2018年科技大多頭以前水位，預估未來評價要再大幅下修的機會不大，不過股票走勢會走向分化，使選股的重要性提升。

袁哲認為，台灣的科技產業長期成長趨勢仍好，獲利成長能見度高，短期需求下降為暫時性因素，現階段布局可著重趨勢成長股如電動車、資料中心等供應鏈題材，或可搭配電信、生技等防禦型類股降低持股波動度。

台股基金近一個月來績效前10名依序為台新主流基金（7.75%）、華南永昌永昌基金（5.99%）、國泰小龍基金（5.82%）、復華全方位基（5.63%）、兆豐國民基金（5.52%）、新光大三通基金（5.49%）、兆豐豐台灣基金（5.24%）、凱基開創基金（5.11%）、國泰國泰基金（4.86%）、兆豐豐台灣基金（4.71%）。（編輯：張均懋）1110831