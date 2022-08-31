汎銓掛牌上市 早盤股價大漲23.5%

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（中央社記者張建中新竹31日電）半導體技術分析服務廠汎銓今天以每股100元掛牌上市，股價表現強勁，早盤達123.5元，大漲23.5%。

汎銓董事長柳紀綸在上市典禮中表示，汎銓成立17年，他來自IC設計公司，團隊夥伴來自半導體廠製程整合部門及實驗室。

柳紀綸說，開始創業時候，汎銓定調不要做一般的實驗室，必須成為被半導體產業依賴的專業公司。從創立一開始，不是單純買設備被動式服務客戶，一直戮力做技術研發。

他表示，17年來，汎銓已經建立高技術門檻，材料分析方面有4大專利，故障分析也建立3大專利，並在台灣材料分析市占率過半。

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展望未來，柳紀綸表示，汎銓要複製台灣成功方式，做全球化服務，當全球各地先進製程晶圓廠一一成立，汎銓要取得全球材料分析市占率過半，未來會更努力往前衝，跨大步邁向全球。

汎銓今年來營運持續穩健成長，累計前7月營收9.58億元，較去年同期增加20.43%。汎銓預期，隨著整體檢測服務量能擴大，客戶需求熱絡，加上跨國委託訂單挹注，下半年營運成長可期。（編輯：張均懋）1110831