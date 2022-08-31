芬蘭空氣測出微量輻射 原能會：監測無異常

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（中央社記者曾智怡台北31日電）針對芬蘭輻射核子安全局在空氣中測出微量輻射，原能會表示，經查歐洲環境輻射監測值皆無異常，且國內63座環境輻射監測站8月至今數值皆為背景值，請民眾放心。

芬蘭輻射核子安全局（STUK）今天表示，8月中下旬在芬蘭南部科特卡區域採集到的空氣樣本中，分析出微量的放射性物質，不過濃度相當低，目前無法確定來源；但當局表示這樣的情形尚屬正常，濃度也不致造成危害，因此不會追查其來源。

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對此，原能會經查歐洲環境輻射監測值，皆無異常；另外，國內63座環境輻射監測站，8月至今數值皆為背景值，請民眾放心。

原能會表示，近期俄烏戰爭引發的輻射安全疑慮受到各界關注，原能會自戰爭爆發後，已密切掌握國際相關資訊，並隨時監控歐洲及國內環境輻射資訊。本次芬蘭於空氣樣本中測到微量放射性物質事件，若有持續異常發現，將主動發布相關訊息。（編輯：楊蘭軒）1110831