更多編輯台推薦新聞：
3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋
科技

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋

戈巴契夫卸任人生依舊精采 曾偕夫人訪台、替必勝客拍廣告募款
國際

戈巴契夫卸任人生依舊精采 曾偕夫人訪台、替必勝客拍廣告募款

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
生活

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

芬蘭空氣測出微量輻射 原能會：監測無異常

2022/8/31 21:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北31日電）針對芬蘭輻射核子安全局在空氣中測出微量輻射，原能會表示，經查歐洲環境輻射監測值皆無異常，且國內63座環境輻射監測站8月至今數值皆為背景值，請民眾放心。

芬蘭輻射核子安全局（STUK）今天表示，8月中下旬在芬蘭南部科特卡區域採集到的空氣樣本中，分析出微量的放射性物質，不過濃度相當低，目前無法確定來源；但當局表示這樣的情形尚屬正常，濃度也不致造成危害，因此不會追查其來源。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對此，原能會經查歐洲環境輻射監測值，皆無異常；另外，國內63座環境輻射監測站，8月至今數值皆為背景值，請民眾放心。

原能會表示，近期俄烏戰爭引發的輻射安全疑慮受到各界關注，原能會自戰爭爆發後，已密切掌握國際相關資訊，並隨時監控歐洲及國內環境輻射資訊。本次芬蘭於空氣樣本中測到微量放射性物質事件，若有持續異常發現，將主動發布相關訊息。（編輯：楊蘭軒）1110831

俄烏戰爭
麻生太郎：台灣若有事 日本很可能發生戰爭 NAND Flash跌價影響 集邦：第3季營收估減1成
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族