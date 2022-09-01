TITAS智慧紡織線上大秀型錄 增進供需媒合商機

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（中央社記者賴言曦台北1日電）2022年台北紡織展（TITAS）今天起推出第4波的智慧紡織及智慧製造主題活動，聚焦TITAS參展商精選產品，跳脫時間及空間的展示，幫助台灣優質產品曝光，增進供需端的媒合商機。

今年台北紡織展以機能應用、永續環保、個人防護、智慧紡織、智慧製造5大主題規劃線上型錄主題展。

紡拓會透過新聞稿表示，紡織產業在5G、智慧聯網和人工智慧等新科技帶動下，跨域整合讓智慧紡織品應用的範疇和市場領域更加廣泛，當中的關鍵領域涉及醫療保健、運動健身、安全防護等，並跨越至不同潛在應用領域。

談及智慧紡織品的潛在應用領域，紡拓會以可穿戴設備、動作捕捉、體感衣和輔助衣等產品組合為例子，可將紡織品的舒適性、觸感、外觀及電子產品的功能性、連接性和智慧性結合。

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紡拓會說明，這次2大精選主題包含智慧紡織，展示各種可監控量測體溫、呼吸、心跳及動作的穿戴式智慧紡織品；另一個主題則是智慧製造，展示各種自動化紡織及縫製設備、打版、模擬軟體等。

紡拓會表示，凡是有興趣的業者及買主，只要到官網點擊智慧紡織及智慧製造線上型錄主題專區，即可一覽產品圖片及資訊，快速有效尋找所需產品，提升採購及媒合效益。（編輯：楊凱翔）1110901