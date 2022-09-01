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華映破產 王金來：大同能用更健康體質衝新事業

2022/9/1 19:00
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（中央社記者賴言曦台北1日電）百年老店大同公司今天宣布由副董事長王金來兼任總經理，談到子公司華映近期獲法院裁定宣告破產，王金來表示，這對股東來說是走向另一個方向的起點，大同未來也能用更健康的體質衝刺新事業，期待能盡快開始分配股利。

大同今天召開新任總經理上任記者會，王金來說，大同如果想賺錢、發股息，就要改變、要進步，這是他念茲在茲的努力方向，面對新時代開始，「我已經準備好了」。

大同今年上半年本業獲利新台幣9.6億元，年增82.9%，每股稅後盈餘（EPS）0.41元，年增78%；本業方面，重電事業營收成長51%、馬達成長8%，太陽能及智慧能源與去年相比也有3%成長。

王金來曾任安永聯合會計師事務所所長，擁有台灣、美國、中國大陸的會計師資格。王金來指出，過去有很多質疑他不懂產業的聲音，但他自認可以從財務角度深入瞭解產業並提出解決方案。

華映向台灣桃園地方法院聲請破產後，8月29日獲法院裁定宣告破產，面對外界關心華映後續處置，王金來指出，華映今年能裁定破產，對股東而言是走向另一個方向的起點，按6月財報計可迴轉新台幣76億元。

王金來提到，依照6月30日財務數字看，大同財報合併華映的負債比為77%，如果把華映除列，合併負債比會降至49%，對公司來說是健康狀態，大同也能以更健康的體質衝刺新事業。

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談及精英電腦布局，王金來說，目前大同持股32%，是精英電腦最大股東，按規定要定期評估控制力，若要將精英併入合併財報，需要達到實質控制力才能進行，除持股過半，還有幾項觀察指標。

王金來說，這些觀察指標包含持股超過50%、最近一次股東會出席股東數是否掌握絕對多數、在董事會掌握席次是否過半、對財務業務有沒有掌控及是否有子公司監管等。（編輯：）1110901

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