大同宣布新總經理 副董事長王金來真除兼任

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（中央社記者賴言曦台北1日電）百年老店大同公司歷經高層人事動盪，今天下午臨時召開新任總經理上任記者會；大同宣布，由副董事長王金來正式真除，兼任大同總經理。

大同公司 大同經營權爭議 大同經營權爭議重大事件簿 6月30日 大同股東常會改選董事，董事長林郭文艷刪除市場派投票權，9席董事公司派全拿，市場派抗議股東會董事改選違法，林郭文艷晚間應證交所要求召開記者會說明。 7月1日 大同股票跌停，金管會表示大同公司無權刪股東投票權。 7月2日 證交所晚間宣布大同股票全額交割，並以大同延遲發布重訊罰10萬元，籲提改正方案；台灣中型100指數與資訊科技指數剔除大同。 7月6日 投保中心向法院提起大同董事長林郭文艷解任訴訟，經濟部表示有權要求大同重新選舉董事。 7月9日 經濟部駁回大同變更董事登記，大同市場派宣布向經濟部申請股臨會。 7月14日 金管會對大同作出糾正處分，大同不得再自行辦理股務事務。 看更多 關閉 表示，王金來曾於2020年擔任大同獨立董事，對於大同發展及內外部事務皆有一定程度的了解與熟悉。

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王金來過去曾任安永聯合會計師事務所所長，擁有台灣、美國、中國大陸的會計師資格，目前也是精英電腦副董事長兼總經理，並在台灣併購與私募股權協會及中華民國公司經營暨永續發展協會擔任副理事長。

大同表示，王金來早期在安永聯合會計師事務所服務時，曾擔任大同簽證會計師，在安永30年期間，為台灣百大企業品牌及高科技公司獻策，對於國際事務、公司制度、公司治理與經營管理具有相當豐富經驗與高效能溝通協調技巧。（編輯：趙蔚蘭）1110901