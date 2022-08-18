大同總經理蔡維力上任不到50天閃辭 王光祥全力慰留

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（中央社記者潘智義台北18日電）大同公司總經理蔡維力就任不到50天，今天上午傳出請辭消息，大同表示，董事長王光祥全力慰留中。

百年老店大同在2020年股東臨時會變天，創辦人林尚志家族，只保留林郭文艷一席董事，及一席獨立董事，由掌握董事會的市場派三圓建設董事長王光祥取得經營權，但未擔任董事長，而是由前中鋼董事長林文淵掌舵，總經理則由前大同大學助理教授湯政仁出任。

林文淵出掌大同不久，因傳出與王光祥理念不合而閃辭，大同找來半導體業的併購天王盧明光接手董事長，總經理則由曾在鴻海集團擔任要職的鍾依文出任。

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去年6月，大同董事會通過總經理鍾依文轉任大同集團旗下重要子公司精英電腦董事長，並由研華前總經理何春盛接任大同總經理。

不過，去年12月盧明光、何春盛雙雙請辭大同董事長、總經理，並由王光祥親上火線，接手董事長，鍾依文再回鍋出任總經理；今年6月底大同公告由前永豐餘控股總經理蔡維力擔任總經理，只是上任不到50天，蔡維力在今天傳出請辭消息。（編輯：黃國倫）1110818