大同上半年獲利年增逾8成 每股賺0.41元

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（中央社記者潘智義台北15日電）大同公司今天公布上半年歸屬母公司獲利新台幣9.6億元，年增82.9%，每股稅後盈餘0.41元，較去年同期的0.23元增加0.18元，增幅78%，為去年第2季以來，連5季獲利。

大同新聞稿指出，上半年合併營收144.8億元，年增3.6%；上半年合併本業營業利益14.91億元，較去年同期增加266%。

大同表示，儘管上半年大環境面臨疫情及原物料高漲，本業與轉投資仍有不錯表現。本業受惠於電力與能源產業需求，與去年同期相較，重電事業營收成長達51%、馬達也達8%，全力發展的太陽能與智慧能源與去年相較，也年增3%。

轉投資事業方面，大同說明，尚志資產開發大同莊園一期、和田合建案陸續完成交屋，精英電腦積極調整產品結構，大同世界科技持續服務轉型，大同綜合訊電致力於強化直營通路服務，投資事業持續挹注收益。

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大同解釋，重電事業部於月前與西門子能源合作，進入風力發電市場，包含海上與陸上變電站，搶攻台電電廠機組增設及再生能源升壓站建置商機；馬達事業持續發展電動車用的馬達及驅動器動力系統；智慧電表積極布局東協市場。

另外，大同指出，太陽能事業已在全台擁有1275個太陽能發電案場，建置容量超過250MW（百萬瓦），並計畫在2025年達成1GW的太陽能發電目標；儲能事業也預計在2025年達到300 MW規模。（編輯：黃國倫）1110815