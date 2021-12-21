王光祥正式接任大同董事長 拚土地開發

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（中央社記者潘智義台北21日電）大同前董事長盧明光、前總經理何春盛13日在記者會宣布請辭，董事會今天推選大股東王光祥出任董事長，並由大同轉投資精英電腦董事長鍾依文回鍋接任總經理。

大同公司發布新聞稿指出，今天下午舉行董事會，董事陳瑞隆領銜提案推選王光祥為新任董事長，獲全體董事通過；王光祥接著提議聘請前董事長盧明光、前總經理何春盛為最高顧問及高級顧問，兩人婉拒，盧明光則強調永遠愛護大同。王光祥並提名鍾依文為新任總經理，獲董事會通過。大同新的經營團隊，正式由王光祥率領專業經理人接手。

王光祥為三圓建設董事長、隴華電子董事長、大同旗下尚志資產開發公司董事長；王光祥13日在記者會強調，大同是黃金屋怎能住乞丐，土地資產開發一定獲利可期，股東一直在等發放股利。他表示要以經營三圓建設的績優經驗，透過土地開發，在最短時間內讓大同公司實現「發股利」的承諾。

王光祥在大同去年股東臨時會董事改選中勝出，先邀請前台電、中鋼董事長林文淵擔任大同董事長，但林文淵才當了50天大同董事長就離任。

王光祥與林郭文艷共同找來併購天王中美晶、環球晶創辦人盧明光接任大同董事長，並由曾任職鴻海高階主管的鍾依文接任總經理；但後來鍾依文轉任大同轉投資精英電腦董事長，大同總經理改由前研華執行董事何春盛出任。

這次為了土地資產開發，大同前董事長盧明光、前總經理何春盛雙雙請辭，王光祥親上火線，接下大同董事長職務，將全力衝刺土地開發。（編輯：黃國倫）1101221