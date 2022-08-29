大同：法院宣告華映破產 10/28開債權人會議
2022/8/29 22:41
（中央社記者潘智義台北29日電）大同公司今天發布重大訊息指出，子公司中華映管向台灣桃園地方法院聲請破產，今天獲法院裁定宣告破產；大同指出，將在10月28日召開債權人會議。
大同透過重大訊息說明，桃園地方法院宣告中華映管公司破產，選任會計師馬國柱、律師劉慧君律師、律師楊曉邦3人為破產管理人，申報債權期間自即日起至111年10月21日止。
大同表示，對中華映管公司綜合持股約39.67%。
大同指出，華映破產第一次債權人會議定於111年10月28日上午9時45分，在桃園地方法院4樓第42、43、44、45、46法庭召開。
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另外，大同解釋，華映負債總額新台幣418億3355萬7000元（110年12月31日個體財報數），華映公司的資產不足抵償負債，且眾多債權人競相聲請法院強制執行華映公司土地、建物、設備等各項資產，華映公司已無法繼續生產、營運。
華映公司董事會於108年9月18日依公司法第211條規定決議聲請法院宣告破產，以使員工及各債權人能依法律規定公平受償。經法院認定華映公司不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務，因此法院裁定宣告破產。（編輯：楊凱翔）1110829
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