輝達與超微遭禁出貨疑慮未解 台積電早盤股價小跌

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市場傳出台積電夥伴輝達、超微遭美禁止出貨AI高階晶片給中國客戶，媒體報導輝達獲1年緩衝許可，不過台積電2日早盤股價仍小跌。（圖取自台積電網頁tsmc.com）

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）市場傳出台積電夥伴輝達（Nvidia）、超微（AMD）遭美禁止出貨AI高階晶片給中國客戶，媒體報導輝達獲1年緩衝許可，不過台積電今天早盤股價仍小跌，市值來到新台幣12.6兆元。

輝達、超微傳出遭美國政府通知禁止供貨人工智慧（AI）相關高階晶片給中國客戶，引發市場對台積電高效能運算（HPC）晶片晶圓代工業績疑慮。儘管媒體今天報導，目前輝達率先獲得出貨緩衝期1年許可，不過主要晶圓代工合作夥伴台積電今天開盤股價仍下挫，最低來到487.5元，跌3元，小跌0.61%，市值來到12.64兆元。

外資法人1日賣超台積電1.86萬張，三大法人賣超台積電近2.36萬張。

投顧法人指出，超微和輝達合計占台積電整體業績比重約1成多，若美國禁運兩家公司旗下AI與高效能運算晶片向中國市場出貨，對台積電實際衝擊低於3%，主要是繪圖處理器（GPU）占超微業績比重相當有限。

另一投顧法人分析，若消息為真，此次美國要求斷供的產品主要是人工智慧加速器晶片，中國廠商包括天數智芯、壁仞科技、芯動科技等仍推出人工智慧晶片產品。

美系外資法人分析，其中壁仞科技的通用繪圖處理器（GPGPU）BR 100產品，採用台積電7奈米晶圓製程、以及台積電的2.5D CoWoS封裝和小晶片（Chiplet）技術。台積電在7奈米及5奈米先進製程，和3D Fabric先進封裝技術，仍掌握大部分高效能運算晶片大廠晶圓代工訂單。

台積電積極布局2奈米和3奈米先進製程技術，總裁魏哲家日前在台積電2022台灣技術論壇表示，2奈米將於2025年量產，台積電3奈米還是沿用鰭式場效電晶體（FinFET）架構。

投顧法人預期，蘋果（Apple）高階iPhone手機晶片將採用台積電3奈米晶圓製程，明年下半年英特爾（Intel）也將擴大採用台積電3奈米製程製造處理器晶片；超微、輝達、高通（Qualcomm）、聯發科、博通（Broadcom）等，也將在明年至2024年陸續完成台積電3奈米新晶片開發案。（編輯：楊蘭軒）1110902