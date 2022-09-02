外資賣超146億元 調節新光金居首敲進宏達電
2022/9/2 18:42
（中央社記者賴言曦台北2日電）台股今天震盪走低，三大法人賣超新台幣172.36億元，當中只有投信買超。外資今天調節最多新光金，敲進最多宏達電，投信買超元晶，自營商則倒貨友達、聯電。
台股今天震盪走低，終場下跌128.82點，跌幅0.87%，收在14673.04點，成交值新台幣2311.11億元；指數失守14700點整數關卡，週線連二黑。
觀察三大法人動向，三大法人合計賣超172.36億元，自營商賣超32.42億元，投信買超6.31億元，外資及陸資賣超146.25億元。
外資賣超前10名中，以調節約2.1萬張新光金居冠，華航以1.8萬張居次，而後依序為開發金1.4萬張、台積電1.3萬張、元大滬深300正2約1.1萬張，及中信金、台新金、國泰永續高股息各約1萬張，還有仁寶9482張、陽明8995張。
外資買超前10名以敲進約2.7萬張宏達電居冠，聯電以7676張居次，接著依序為欣興、力積電、景碩、建漢、元晶、友訊、寶齡富錦、華孚。
連續51個交易日買超的投信，今天敲進9979張元晶居冠，友達3300張居次，接著依序為華新、永豐金、燿華、仁寶、台光電、開發金、英業達、元大金。
今天賣超的自營商，調節1168張友達居冠，聯電1146張居次，接著依序為元大台灣50、國泰金、陽明、日月光投控、期元大S&P黃金、聯強、華航、中鋼。（編輯：張均懋）1110902
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