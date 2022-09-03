推動創新板 林修銘：是來證交所重要的使命

（中央社記者潘智義台北3日電）台灣創新板去年7月上路，到今年8月才有第一家公司錼創科技掛牌上市。台灣證券交易所董事長林修銘表示，創新板是證交所的主板之一，絕不是預備板，推動創新板是他來證交所服務重要的使命。

林修銘接受中央社專訪時指出，現在創新板掛牌的公司極可能就是台灣未來的護國神山。台灣現在有護國神山台積電，以及聯發科、鴻海這些台灣的指標企業，並不是一開始就是大型公司，也是經過經年累月，接受台灣資本市場給予他們養分，隨著產業發展及自己的經營績效，才慢慢的茁壯至今天的局面。

●全民來挺創新板 把創新力量及人才留在台灣

他進一步指出，台灣是科技島，有60%的公司是和電子相關的產業，說到科技創新，台灣絕對擁有優勢。譬如台灣創新板首家掛牌公司錼創科技，即擁有全球競爭力的關鍵技術、新的商業模式，不論從人才的角度，還是產業的角度，都必須把它留在台灣。

林修銘呼籲全民來挺創新板，「創新板就是把創新的產業留在台灣，把創新的人才留在台灣，和台灣的資本市場一起同享共榮，一起成長，這是台灣未來的一股力量。」

他認為，由證交所動員大家一起來做創新板，是責無旁貸的責任，是對企業的公益責任。除了主管機關金管會的支持，也透過媒體宣傳，讓好的公司、好的投資者都進到創新板，讓創新板有耀眼的亮點，也有流通量的「量點」，這是自己來證交所很重要的使命。

對於市場原本期待能在台灣創新板掛牌的Gogoro、沛星互動科技（Appier）最後決定在海外掛牌，林修銘直言，不論去那斯達克（Nasdaq）、還是日本掛牌，「他們不會在乎你」，現在股價也掉下來了；說到底，「還是台灣投資者會挺台灣產業」，創新板是台灣產業的未來，掛牌的公司都有可能成為下一個護國神山。

●從後台到前台 林修銘：責任更重、思考更謹慎

林修銘從台灣集中保管結算所到證交所，他說「最大的不同是前台、後台的差異」；證交所的業務包括發行、交易、公司治理、監理及交易資訊，整體資本市場除了要求即時性，其影響快速且深遠，面向也比集保更多元；但兩者都重視證券市場的安全、效率，到證交所之後，責任更重大，思考更謹慎，所以自己會更聚焦，專注在每一個領域上。

他說，現在是一個國際競爭的環境，台灣吸引外資也必須和韓國、日本、新加坡、香港競爭；在發行面上，很多公司其實沒有所謂界線，面臨各國市場的競爭，證交所要更積極，要具備競爭的特質。

林修銘坦言，雖然集保在國際化發展上蠻成功的，並藉由不斷滿足客戶的需求多元化發展，來創造一個大後台；但自己到證交所任職後，必須專注每一領域，讓證交所有更多的整合，在國際競爭上除了滿足證券商、投資者、上市公司的需求，提供更多服務外，也必須非常清楚地維持市場紀律，建立投資者對市場的信賴。

●台股去年基期高 對未來仍審慎樂觀

今年全球面臨俄烏戰爭、升息縮表、疫情對供應鏈的衝擊，對全球經濟及國際股市產生影響，台股也承受來自外資逾兆元的無情賣壓。台股在今年1月5日盤中創下18619點歷史高點後走跌；截至9月2日止，指數收在14673.04點，累計今年來下跌3545.8點。

林修銘表示，2021年台股表現亮眼，從全球市場連動的角度來分析，並把時間軸拉長，台股自2020年初迄2022年7月上漲達24.5%，在全球股市中算是表現相當不錯的市場。台灣以出口為導向，是科技島，對未來台股表現仍審慎樂觀，

他解釋，台股2021年表現特別好，單日平均成交量來到新台幣3915億元，但2020年已比過往平均好，今年7月與2020年相比仍有成長。細究原因，其實台股表現已吸收俄烏戰爭、通膨、升息等不確定因素的影響。

●林修銘：讓資本市場安全有效率 並值得信賴

對於外界關心零股交易是否適合開放當沖，林修銘分析，零股交易有9成是自然人，且超過5成是40歲以下的年輕人，從投資經驗來看，希望他們採取定期定額，並非成為當沖客。

現行交易制度方面，他認為，台灣股市與國際接軌相當完整，造市者過去鎖定低流通量的優質股，現在進一步把ESG（環境、社會、公司治理）前幾名公司也列入證券商造市名單，當然創新板上市公司也在其中。

他揭示證交所因應地緣政治、美國升息、物價通膨等外在變數影響，提出了「RISE」的口號與期許。他說，R代表Resilient市場的韌性、Responsive回應；I代表Innovation創新、Incubation孵育、Intergration整合及Information資訊；S則代表Sustainable永續、Secure安全；E代表Embracing包容。

林修銘強調，沒有一個事情是永遠的，社會在變，人心也在變，但唯一不變的是證交所對於管理台灣資本市場的信念，讓資本市場是一個安全有效率，值得信賴的環境是不變的。證交所一定會用滾動式的思考，甚至包括政經情勢改變對上市公司的影響，也都有不同的指標在滾動式管理，超前部署是很重要的角度，監理也不會是常規式的監理，絕對是滾動式邏輯去監理。（編輯：張良知）1110903