茁壯新創企業 中市府提供資源助研發行銷

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成立13年的精勤精機自創品牌打出知名度，台中市經發局長張峯源（右）表示，受精勤精機勇於創業精神感動，未來也將針對其參展行銷、研發、人才等面向提供資源，盼協助新創企業在台中長期扎根、持續茁壯。（台中市經發局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月4日

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市擁有精密機械聚落，台中市經發局今天表示，位於大肚區的精勤精機，公司核心靈魂人物原是研發工程師，懷抱夢想自行創業，將提供資源協助新創企業在台中持續茁壯。

台中市政府經發局在新聞稿中指出，精勤精機成立至今已經13年，公司成功歷程，就是一群青年白手起家的故事，其中公司核心靈魂人物總經理陳勇彰、廠長彭華威，兩人本是精密機械研究發展中心研發工程師，懷抱創業衝勁與夢想，決定離開舒適圈自己創業。

經發局表示，兩人初創業時沒有資本、沒有人脈，只能暫時棲身在大學育成中心裡，憑藉著不斷追求完美的工程師個性，專注打造CNC（電腦數值控制）工具機主軸關鍵零組件，自創Bright品牌打出知名度。

經發局長張峯源說，精勤精機對於精度與穩度的極致要求，讓他們生產的產品陸續獲得歐美等國內外機台設備與主軸製造大廠的指定採用，其中聯軸器在台灣市占率超過30%，每年供應兩岸工具機市場超過2萬支，也是國內CNC主軸夾爪規格最齊全、客製化技術服務最專業的廠商，在工具機零組件產業穩佔領先地位。

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雖然精勤精機近幾年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下無法出國參展，經發局指出，但靠著高品質跟快速回應客戶需求奠定好口碑，訂單日漸增加，歷經幾次租廠搬遷，終於在大肚自建1300坪新廠，並申請「投資台灣三大方案－中小企業加速投資行動方案」，導入智慧自動化技術與設備提升產能。

張峯源指出，經發局招商工作小組在定期訪視三大方案廠商過程中，受精勤精機勇於創業精神感動，未來也將針對其參展行銷、研發、人才等面向提供資源，盼協助新創企業在台中長期扎根、持續茁壯。（編輯：陳仁華）1110904