台積電3奈米助醫療發展 林百里：也許做藥可以用運算

（中央社記者韓婷婷台北5日電）廣達電腦創辦人林百里表示，未來10年科技進步將會比過去100年更快，台積電的3奈米量產，超高速運算將讓AI很強大，新的科技組合加入，將加乘、加速醫療發展，未來也許「做藥是可以用算出來的」。

林百里今天受邀2022行政院生技產業策略諮議委員會議（Bio Taiwan Committee, BTC），透過視訊方式以「智慧醫療經營模式創新」為題發表演說。

林百里說，技術在台灣都有，但是怎麼經營醫療是IT行業難題，如果經營模式不改變，英雄恐無用武之地。而最難的是使用者行為改變，就像手機大家都會做，但蘋果能成功就是靠創新商業模式，經營模式創新還是最重要的成功因素。

林百里表示，5G已經上路、6G、Wifi也有很大的進步，未來10年科技進步將超過過去的100年，甚至更快，主要是台積電3奈米已經量產，將有很大改變，使超高速運算更上一層樓，此外，2奈米也在準備中、1奈米也可以推進，這些都會讓AI人工智慧非常強大快速，預期未來「做藥是可以用算的算出來」，現在白老鼠的試驗是可以算出來的，廣達已投入相關研究。

林百里指出，新科技組合加入創新將會加速智慧醫療發展，未來醫療健康生態系統將有賴於雲端數據。他認為，DNA、蛋白質等精準醫療仍須由專業的團隊負責，不過平台服務將是一大商機。

林百里以跨國遠距醫療和虛擬醫療保健公司「Teladoc」為例，其遠距醫療科技平台在全球175個國家擁有5100萬名付費會員，服務涵蓋居家、社區、緊急醫療、就診前尋醫、門診管理、就診後照護等，且有 85%營收來自企業會員、15%才是來自電信商、藥局、消費者遠距醫療等，是廣達遠距醫療平台的學習對象。（編輯：楊凱翔、潘羿菁）1110905