輸銀與立陶宛簽融資保證合約 助台商拓銷當地市場

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（中央社記者張璦台北6日電）輸出入銀行今天宣布與「立陶宛國家融資保證機構」（INVEGA）簽署融資保證合約，輸銀專為立陶宛打造此合作模式，克服為符合法規、INVEGA無法承擔轉融資貸款風險損失的限制，並協助台灣廠商拓銷立陶宛市場。

台灣與立陶宛經貿關係持續升溫，輸銀今天發布新聞稿指出，國發會主委龔明鑫去年10月率領中東歐經貿考察團拜訪立陶宛之際，由輸銀與INVEGA共同簽署合作備忘錄，確立雙方推動金融合作意向。

輸銀表示，歷經數月密集的業務細節協商，以及台灣駐立陶宛台灣代表處居間協助後，輸銀與立陶宛INVEGA今年8月23日正式完成簽署融資保證合約，以具體的融資保證架構設計，促進雙邊實質貿易合作。

輸銀指出，「融資保證業務」是專為INVEGA打造的金融產品，輸銀有別於以往提供貸款給海外合作銀行再由其轉貸給當地進口商資金，雙方合作模式改為由INVEGA直接貸款給當地進口商，用以採購台灣的產品，但由輸銀按比例提供融資保證，用以承擔部分進口商的信用風險。

輸銀說明，這樣一來，除可提高INVEGA貸款給當地買主向台灣採購貨品的意願，協助台灣廠商拓銷立陶宛市場外，也克服INVEGA為符合當地及歐盟相關法規，無法承擔轉融資貸款風險損失的限制。

輸銀引述財政部關務署統計資料指出，2021年台灣出口至立陶宛約1億3172萬美元，年成長20.91%；2022年1月至6月台灣出口至立陶宛約6442萬美元，年成長15.29%。

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另外，輸銀表示，在客製化INVEGA所需要的融資保證機制中，除與立陶宛經濟創新部及INVEGA各階層建立了良好的互動關係外，也加深彼此對當地金融法規與實務的瞭解，對於之後加強雙方的產業往來，及藉由打造貿易融資平台，推動台立雙方進出口順暢發展，有很大的助益。

輸銀指出，這項融資保證合約的簽訂，對於立陶宛政府宣布將在台灣開設經貿辦事處，是一個預先慶祝的賀禮，而融資保證架構與運作細節規劃，不僅獲得國發會、財政部、外交部、經濟部、金管會及駐立陶宛台灣代表處等跨部會的共識建立與通力協助，同時也落實政府推動全面深化與立陶宛合作夥伴關係的政策意涵。（編輯：楊凱翔）1110906