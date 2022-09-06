金管會推永續金融評鑑 首屆58家業者入列

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（中央社記者謝方娪台北6日電）金管會推動永續金融評鑑，預計今年底前正式公布指標內容，有35家銀行、8家壽險、5家產險、1家再保險及9家券商將成為金管會首屆永續金融評鑑對象。

為促進金融業及早因應ESG（環境、社會、公司治理）趨勢，金管會研議推動永續金融評鑑，由台灣金融研訓院擔任執行小組主辦單位，證基會及保發中心共同辦理，金管會預計今年底前公布永續金融評鑑指標。

金管會綜合規劃處長胡則華今天在例行記者會表示，評鑑架構、關鍵議題及評鑑期程與作法等，永續金融評鑑指標委員會已大致討論完畢，目前正針對銀行、保險、證券各業別指標和共通指標進行討論。

銀行方面，金管會拍板首屆評鑑對象將納入35家銀行，意即僅有4家銀行沒有列入。

胡則華說，輸出入銀行因屬於國家政策銀行，和商業銀行性質差異較大，不易進行比較，因此不列入受評對象，另有3家純網路銀行因運作方式和傳統銀行不同，初期同樣被金管會排除在評鑑範圍外。

保險方面，金管會將資產超過兆元的8家壽險列入首屆評鑑對象，資產規模前5大產險也納入首屆評鑑對象，另有1家再保險公司同樣列入首屆評鑑對象。

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券商方面，金管會按券商規模及編製永續報告書時程，將1家資本額逾新台幣50億元券商、8家上市櫃券商列入首屆評鑑對象，投信因規模相對較小，全數被金管會列入第2屆以後受評對象。

金管會5日宣布由元大金、中信金、玉山金、第一金及國泰金共5家金控組成「永續金融先行者聯盟」，胡則華說，永續金融評鑑主要針對銀行、保險及券商等，沒有針對金控，不過成為永續金融先行者的金控，金管會將在金控子公司永續金融評鑑進行加分。（編輯：林興盟）1110906