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暑假餐飲人潮助攻 瓦城8月營收年增逾4成

2022/9/7 20:28
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（中央社記者吳家豪台北7日電）連鎖餐飲集團瓦城泰統旗下品牌受惠暑假人潮助攻、父親節餐飲需求勝於以往，8月營收達新台幣4.53億元，月增5.24%、年增41.77%；第3季前2個月累計營收達8.84億元，已超越去年第3季營收，下半年業績強勁回升。

瓦城發布新聞稿指出，今年父親節是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩和後首個重要節慶，集團旗下各品牌內用聚餐人潮報復性回流，更勝往年，業績隨之攀升，為8月營收增添助力。

此外，瓦城集團於7月集結旗下6大品牌推出活動，其中冰甜品特惠吸引消費者，在口味創新、優惠促銷並進下，帶動平均客單價顯著提升，締造營收佳績。

展望後市，瓦城表示，迎接即將到來的中秋、百貨週年慶，瓦城集團把握節慶商機，將陸續推出各類型行銷活動，透過更多元、直效的優惠方案吸引來客消費，並持續優化內用服務體驗，藉此吸引消費者回訪，加強業績成長力道。

瓦城說，第4季開店計畫不受影響，將加速北中南展店計畫，提升營運量能。（編輯：張均懋）1110907

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