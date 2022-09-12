5G、車用電子需求續強 第2季製造業投資、營收雙創歷年同季新高

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（中央社記者鄭鴻達台北12日電）受惠半導體廠積極投資先進產能，以及5G、高效能運算與車用電子等需求續強等因素，台灣111年第2季製造業國內固定資產增購達新台幣5397億元，且製造業營收也達8.7兆餘元，雙創歷年同季新高。

經濟部發布今年第2季製造業投資及營運概況調查報告指出，因半導體廠商積極投資先進製程產能，及部分記憶體及印刷電路板業者持續擴增產能，若不含土地資產，製造業今年第2季國內固定資產增購5397億元，創歷年同季新高，季增11.6%，年增更達25.8%。

經濟部表示，受惠於5G、高效能運算及車用電子等相關應用需求續強，推動資訊電子產業營收攀升等因素，今年第2季製造業營業含海外收入達8.7兆餘元，創歷年同季新高，季增4.3%、年增10.4%。

若觀察行業別，電子零組件業第2季固定資產增購達3873億元，創歷年同季新高，占整體製造業71.8%，居各業之冠，年增35.9%，主因為高效能運算、5G等新興科技應用需求擴增，帶動晶圓代工、記憶體及印刷電路板等廠商持續投入先進製程及擴增產能。

化學材料業增購281億元、年增8.3%，主因是下游半導體業者持續擴產，帶動矽晶圓、電子用化學品及氣體等供應鏈廠商擴建廠房、產線以提升產能，加以部分石化廠持續布局高值化產品增購設備所致。

而電腦電子產品及光學製品業，今年第2季增購141億元，年增1.7%，是受惠於伺服器、網通需求熱絡，以致業者持續購置設備擴充產能。

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其餘行業別，金屬製品業增購131億元，年增6.5%；基本金屬業增購124億元，年增16.7%；石油及煤製品業：增購120億元，年增23.3%；機械設備業：增購105億元，年減6.8%。

經濟部指出，隨半導體業者擴充國內產能、廠商回台投資延續，以及離岸風電建設持續推進，可望維繫製造業投資動能，但全球經濟因俄烏戰爭、通膨壓力、產業鏈庫存調整等風險，成長力道放緩，可能降低企業投資意願或延後原訂投資計畫。（編輯：蘇志宗）1110912