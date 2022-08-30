台商回流產值近3年平均成長8.1% 優於製造業4.6%

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（中央社記者曾智怡台北30日電）經濟部統計處發布最新報告指出，回台投資業者產值持續攀升，近3年平均成長8.1%，優於整體製造業的4.6%；且台商回流有助就業及薪資提升，回台投資廠商僱用員工每人薪資平均年成長4.2%，表現同樣高於製造業。

為鼓勵台商回台投資，降低在中國大陸經營風險，政府推動為期3年的「投資台灣三大方案」政策，由於迴響良好，已核定延長3年至2024年。

經濟部統計處發布「簡析回台投資對我經濟之效益」專題指出，回台投資金額主要用於購置機械設備，以電子零組件業居冠，電腦電子產品及光學製品業居次；投資金額按縣市別分，以桃園市居首，台中市、台南市、高雄市位居2至4名。

統計處表示，台商回流使國內產業鏈更加完備，帶動相關產業投資增加，加上以國內為投資重心的半導體業者投資金額屢創新高，推升2019至2021年製造業固定資產增購額較2016至2018年成長42.4%。

若扣除半導業及光電材料及元件業後，回台投資廠商轉為成長35%，仍優於不含半導業及光電材料及元件業的其餘製造業28.6%。

統計處指出，回台投資廠商受惠於陸續移轉部分產能回台，加上轉單效應等因素挹注，回台投資業者產值逐年攀升，2019至2021年平均每年成長8.1%，優於整體製造業的4.6%，其中以伺服器、網路連接器、健身器材產能移轉明顯，產值表現優異。

統計處進一步說，由於台商積極將高附加價值產線移回台灣，帶動附加價值率持續攀升，2020年達43.7%，較2018年增加4.7個百分點，表現優於整體製造業。

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值得注意的是，台商回流助就業及薪資提升，統計處說明，台商回流擴增產線，使人力需求大增，2019、2020年回台投資廠商僱用員工平均年成長2.1%，每人每年薪資平均年成長4.2%，表現皆高於製造業。

國際比較部分，統計處表示，在台商回流持續擴增國內製造產能下，加上半導體產業具領先進階製程優勢，近3年台灣平均每年出口成長10.1%，優於全球4.6%，以及鄰近主要國家。（編輯：張均懋）1110830