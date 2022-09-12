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家登組半導體供應聯盟提供整合方案 突破實績門檻

2022/9/12 18:32
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（中央社記者張建中新北12日電）傳載方案商家登攜手迅得、濾能、耐特、科嶠及子公司家登自動化，共組半導體在地供應鏈聯盟，提供客戶整合性方案及一站式服務，並突破實績的門檻。

家登今天舉辦半導體在地供應鏈聯盟聚會，家登董事長邱銘乾、迅得總經理王年清、濾能董事長黃銘文、耐特董事長陳勳森及科嶠總經理吳明致皆出席活動。

邱銘乾表示，台灣半導體供應鏈落地最大的挑戰是供應商的實績，家登整合上下游客戶、供應商，成立半導體在地供應鏈聯盟，就是希望能突破實績的門檻，並提供客戶兼具彈性與效率的整合性方案及一站式服務。

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他指出，家登主要提供半導體光罩、晶圓載具，家登自動化與轉投資的迅得提供半導體傳送設備，濾能提供微污染防治，耐特提供半導體複合材料，科嶠提供半導體載具清洗設備。

邱銘乾說，有時影響企業採購的關鍵因素並不是價格，供應鏈的實績是可遇不可求，打造半導體供應鏈聯盟便是要突破實績的門檻，讓聯盟成員能夠順利打進半導體供應鏈，聯盟要成功，成員應有足夠的信任。（編輯：張均懋）1110912

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