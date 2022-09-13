美禁高階晶片輸中 童子賢：貿易戰延伸

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（中央社記者吳家豪台北13日電）電子業面臨庫存去化，iPhone代工廠和碩董事長童子賢今天表示，要對台灣產業應付起伏的能力有信心，相信1到2季就會做很好的調節；最近發表的新產品顯示消費力道還是很強，不要忽視創新科技對經濟帶來的正面貢獻。

針對美國可能於10月限制高階晶片銷往中國，童子賢表示，這個影響不會比之前美中貿易戰嚴重，應該只是貿易戰的延伸，每幾個月就會有一些小變化，無法一一細數。

童子賢今天參加經濟日報舉辦的2022產業戰略高峰論壇，以「如何創造全球競爭力」為題發表演講，會後接受媒體聯訪。

談到電子業庫存去化問題，童子賢呼籲，還是要對台灣產業應付高低起伏的能力有信心，「現在大家忙著講庫存，我相信1季到2季就會做很好的調節」。

他強調，秋天到冬天本來就是科技業很多新產品發表的傳統旺季，外界擔心上海封控、俄烏戰爭這些變數影響消費力道，不過從最近發表的新產品來看，消費力道還是蠻強勁的。

童子賢說，2008到2010年發生金融風暴，造成貨幣供給和需求出現問題，但當時也是智慧型手機崛起的時候，一點都不受金融風暴影響。某種程度而言，反而是新興產品帶來很多對平台經濟的影響，挽救2008年因金融風暴而跌到谷底的經濟，因此不要忽視創新科技誘發新的消費意願後，對經濟帶來的正面貢獻。

他表示，今年4到6月中國採取封控措施，但是和碩今年累計營收相較去年仍成長，代表科技產業對封控影響，已經有一套應對方法。

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媒體問及對iPhone 14新機具備衛星通訊等創新功能的看法，童子賢認為「蠻實用的」，以往登山時沒有基地台，求救無門，現在透過衛星通訊可以定位所在位置，把訊息傳送出去。和碩在一年前發表5G隨身基地台，也是類似概念，未來如果有地震、風災、戰爭等造成傳統基地台和手機通訊不通，透過新科技可以一下就接通。

他也指出，現在科技相比10年前，沒有比較差，例如行動通訊速度比以前快、頻寬更大，過去10年科技還在繼續進步，不過「政治好像把世界搞亂了，科技其實是彌補它，救贖這個世界，把世界變得更好。」當然科技也要慎用，不是萬能，從生物科技到人工智慧，希望不要拿來做壞事。（編輯：翟思嘉）1110913