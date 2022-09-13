傳與Vedanta簽MOU 鴻海：盼在印度合作半導體

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（中央社記者張建中台北13日電）鴻海集團布局印度半導體傳出新進展，外媒今天報導，鴻海與Vedanta已簽訂合作備忘錄。鴻海對此聲明，增加集團在印度古茶拉底省建立半導體廠區的信心，未來期盼與夥伴和古查拉底省政府的合作。

路透（Reuters）今天報導，鴻海集團與印度大型跨國集團Vedanta布局印度半導體製造有新進展，今天雙方簽訂合作備忘錄（MOU），相關投資金額規模估達200億美元。

鴻海集團今天發布英文聲明指出，為印度古茶拉底省（Gujarat）包括吸引半導體開發以及升級所做的努力喝采。

鴻海指出，古茶拉底省位於印度西部，在工業發展、綠能、智慧城市的努力有目共睹，當地政府在基礎建設以及主動積極的支持，增加集團在當地建立半導體廠區的信心。

鴻海表示，未來期盼與夥伴與古查拉底省政府的合作。

產業人士向中央社記者分析，Vedanta提到在古查拉底省將投資200億美元，應該不限於半導體領域，還包括顯示器等項目。

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觀察鴻海的投資額度，鴻海在今年2月中旬曾公告，新設合資公司投資1.187億美元，持股比重約40%，產業人士指出，這可能就是與印度投資半導體有關。

Vedanta是印度一家跨國集團，以採礦及經營天然資源起家，Vedanta集團旗下不僅擁有電信工程公司，也有製造玻璃基板的子公司AvanStrate、以及光纖電纜子公司Sterlite，具備電子零件製造能力，AvanStrate也是全球前5大玻璃基板供應商。（編輯：郭無患）1110913