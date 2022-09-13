威潤駕駛安全解決方案 日本物流展首度亮相

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北13日電）車聯網品牌威潤技科今天宣布，赴日本參加國際物流綜合展，首度亮相駕駛安全解決方案和ATrack車載智慧攝影機，可望進一步拓展商機。

威潤技科今天發布新聞稿指出，今天起至16日參加日本國際物流綜合展（Logis-Tech Tokyo），是亞洲區具指標性的物流展，威潤科技首度亮相駕駛安全解決方案和ATrack車載智慧攝影機，透過AI運算協助客戶提升駕駛安全及整體營運管理效率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

威潤副總經理趙振文表示，過去物流業者的管理重點大都放在車輛本身，透過追蹤車輛即時位置、狀態、路線等優化整個物流配送流程，藉由有效率的車輛調度，將運送的能量最大化。但因為人和車在整個物流系統中是最重要的關鍵，近幾年客戶希望藉由更多物聯網技術的應用，將人的行為也納入整個營運管理中。這次全新展出的駕駛安全解決方案，也宣布威潤在車聯網的應用領域與技術邁向另一個重要階段。

依市場研究機構Markets Research報告顯示，日本2022年車載衛星定位監控器市場規模預計近1億美元，預計2028年達1.76億美元。看好日本市場的發展，威潤與日本前三大電信商軟銀集團Softbank及NTT DoCoMo長期合作，由威潤提供一系列車載資通訊產品及技術支援，電信業者負責市場拓展及提供SIM卡服務，共同拓展車載市場。（編輯：張均懋）1110913