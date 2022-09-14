劉德音：淨零碳排是大挑戰 台積電攜手供應商節能

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（中央社記者張建中台北14日電）台積電董事長劉德音今天表示，淨零碳排是大挑戰，台積電將會與應用材料、艾司摩爾等供應商合作，持續在節能上精進努力。

劉德音今天透過預錄影片，在「SEMICON Taiwan 2022國際半導體展」的半導體永續力國際論壇中演講。他說，半導體是技術進步的核心，包括高效能運算、5G和人工智慧（AI）都需要先進半導體技術。

劉德音表示，半導體技術創新是台積電的靈魂，台積電提供的技術讓運算能力更便宜，釋放客戶的產品創新，包括手機、資料中心、物聯網等。

他說，在過去15年中，透過技術不斷創新，每2年能源效率提升1倍。台積電5奈米的功耗僅為28奈米技術相同產品的7%。據估計，台積電每用1度電生產，可為全球節省4度電。

劉德音指出，台積電已承諾2050年達到淨零碳排目標，這是個大挑戰，將會與應用材料（Applied Materials）及艾司摩爾（ASML）等供應商合作，2021年即發起365項節能專案。（編輯：楊蘭軒）1110914