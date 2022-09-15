仁寶布局智慧照護 輔導逾千家業者提升管理

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（中央社記者吳家豪台北15日電）第3屆台北國際照顧科技應用展今天登場，代工廠仁寶布局智慧照護，截至今年9月為止，旗下仁寶i照護平台已輔導千家以上照護業者提高管理效能與服務品質，首年有超過16萬以上人次的專業長照與醫事人員進行線上學習。

仁寶發布新聞稿指出，2025年台灣與日本將邁入超高齡化社會，長照需求人數增幅持續擴大，照顧產業急速成長，但需克服照護人才數量不足、專業能力水準待提升、資訊與智慧科技導入門檻等挑戰與議題。特別是人才與專業缺口，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而更顯嚴峻。

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仁寶表示，i照護平台深度整合雲端技術、大數據分析與人工智慧、物聯網、安全環控等多項技術於照護服務中。近年除積極研發「仁寶i學習」平台，提供線上教育服務之外，更跨國與日本照護業者合作，將日式精緻照護專業融入「仁寶i系統」照護流程與制度內。

以「仁寶i學習」為例，可提供長照從業人員必修五合一、身障失智、精障和經營管理等套裝課程，讓照護者能自主式學習、集體式直播線上互動共學，建立正確的照護觀念思維。（編輯：趙蔚蘭）1110915