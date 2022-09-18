電動車前景看俏 台廠紛布局電池回收

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（中央社記者張建中新竹18日電）電動車市場快速成長，潛力備受各界關注，吸引鴻海及台塑等台廠爭相搶進關鍵的電池領域，同時布局電池回收。

在全球邁向淨零碳排趨勢驅動下，電動車市場極具成長性。據市調機構Counterpoint統計，今年第2季全球電動汽車銷量達218萬輛，較去年同期大增61%，

電池被各界視為電動車發展的關鍵零件，鴻海展開多方布局，不僅計畫在高雄市和發產業園區，投入至少新台幣60億元成立電芯研發暨試量產中心，並攜手Gogoro與印尼投資部、印尼電池公司（IBC）、Indika能源公司合作，在印尼開發永續新能源生態鏈，聚焦電池及電動車產業鏈。

台塑集團則新成立台塑新智能科技，規劃斥資新台幣160億元在彰濱工業區建構綠能生產基地，設置磷酸鋰鐵電池芯廠與模組廠。

電池回收商機亦受矚目，鴻海與Gogoro、IBC和Indika能源公司的合作，將探討包含電池回收在內的電動車周邊配套產業發展。

台塑新智能未來除將生產磷酸鋰鐵電池芯及模組，也會將轉投資的韓國電池回收廠技術落實到台灣，生產及電池回收雙軌並進。

瞄準未來電池廢棄量增加趨勢，工研院成功研發出分選及純化技術，能將鋰電池中的鈷、鎳等原料分離出來，循環再利用。

三元鋰電池正極材料原料供應商美琪瑪除生產電池正極材料所需的硫酸鎳、硫酸鈷，並重視正極材料原料的回收技術。（編輯：蘇志宗）1110918