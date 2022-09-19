憂聯準會大力升息將傷經濟 亞股續跌

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（中央社香港19日綜合外電報導）由於投資人高度預期，美國聯邦準備理事會（Fed）本週開會將再次宣布大幅調升利率，上週高風險資產瀰漫拋售氣氛延續至本週伊始，亞洲股市今天收盤普遍下跌。

法新社報導，近期數據顯示，美國通貨膨脹率固守40年高點，引發投資人對於全球經濟展望日益感到悲觀。一些觀察家已警告，利率大漲衝擊到家戶消費者荷包，恐將造成許多國家的經濟落入嚴重衰退。

此外，一系列問題令市場瀰漫不確定性，包括俄羅斯在烏克蘭的戰爭以及中國防疫封控釀成經濟發展減緩，使得股市恐怕會回跌到6月觸及的低點。

本週有數個國家的中央銀行預計宣布最新利率政策，主要國家包括日本和英國；但最重要仍是聯準會21日的決議。

原本有投資人期待，聯準會連續2次會議升息75個基點（3碼）後，加上經濟數據顯現疲軟跡象，央行官員本月會緩和升息力道。

然而，13日公布的美國8月消費者物價數據令人失望，令股市交易商震驚，加碼下注聯準會將連續3度升息3碼，一些人甚至預測本月將升息1整個百分點（4碼）。

包括聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在內，多位美國利率決策官員已一再表示，他們的終極目標是讓通貨膨脹再度獲得控制，即使這意味會造成經濟陷入衰退，也在所不惜。

華爾街股市上週收盤跌勢加重，寫下6月以來最差單週表現。利空來自美國聯邦快遞公司（FedEx）15日表示，由於全球經濟走軟，今夏運輸包裹數量不如預期；執行長蘇布拉瑪寧（Raj Subramaniam）並表示，他預期全球經濟將進入衰退。

亞股投資人今天繼續拋股，香港股市收盤下挫1.0%，上海股市收跌0.4%，雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓和馬尼拉股市也全數收黑。

不過，曼谷、雅加達和孟買股市收高。東京股市則因國定假日休市。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110919