環旭子公司南崗二廠第4季投產 估增500個工作機會

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）半導體封測大廠日月光投控旗下環旭電子子公司南投南崗二廠，第4季將正式投產，將為南崗工業區創造500個就業機會。

根據環旭電子近日微信公眾號，旗下子公司環鴻科技在台灣南投縣南崗工業區新設南崗二廠，已由海關核准登記為保稅工廠。南崗二廠預計第4季正式投產，預計將為工業區創造500個就業機會。

環旭指出，藉由海關管理保稅工廠制度，南崗二廠可優化物料及貨物進出口的流程，提高資金運用的靈活度，增加競爭力。

環旭表示，南崗二廠廠房占地面積約1萬3540平方公尺，生產面積約1萬1350平方公尺，主要生產工業手持式裝置、筆電多功能擴充基座及無線網通等系統組裝產品。

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展望下半年營運，環旭日前在線上業績說明會中預期，下半年是出貨旺季，下半年營收利潤有機會超越上半年。

在模組化產品布局，環旭指出，今年大客戶以外的模組化產品營收可望繼續保持50%以上成長幅度，營收規模可超過4億美元；目前環旭在大客戶以外的系統級封裝（SiP）模組業務包括Wi-Fi模組、智慧穿戴模組、其他通訊相關模組等產品，主要應用在智慧型手機、智慧穿戴產品、物聯網、汽車等領域。（編輯：楊凱翔）1110920