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工研院與國衛院推精準健康 合作藥品疫苗等10議題

2022/9/20 14:10
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（中央社記者張建中新竹20日電）工研院與國家衛生研究院今天共同宣布在生技醫療領域合作，聚焦藥品疫苗、再生醫學及淨零碳排等10大議題，促進精準健康產業發展。

工研院副院長張培仁表示，全球邁向高齡化，長者健康攸關社會幸福，藉由科技照護健康，讓長者過得更有價值、尊嚴是重要方向。

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工研院與國衛院已多次召開學研合作工作會議，討論雙邊合作的新興議題，期望經由兩院高階人才跨領域的交流，激發出新的構思與創新，從新的角度切入和解決問題，同時推動兩院智權交流合作。

國衛院與工研院將針對國家面臨的高齡、少子、長照等主題組成學研合作工作小組，就10大議題展開合作，包括藥品疫苗與生技藥物製造及核酸藥物、生醫工程與奈米科技、再生醫學、健康數據商模、科技照護成果驗證、增進中高齡工作能力及社會參與、服務型機器人、生醫產業淨零碳排、AI建模應用、隱私與資安等。（編輯：黃國倫）1110920

張培仁
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