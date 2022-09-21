台銀提3目標4策略 年底拚雙語分行達107家

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（中央社記者張璦台北21日電）面對全球化與國際化浪潮，台灣銀行董事長呂桔誠今天表示，台銀訂定「培育外語金融人才」等3大目標，以及「精進國際服務量能」等4項策略，積極推動雙語分行、至今已設置79家，今年底更將達到107家。

金管會推動由國發會擘劃的「2030雙語國家政策發展藍圖」政策，鼓勵各金融機構提升員工英語力及營造友善雙語金融服務，期許各銀行激發雙語化動能，提供更優質雙語服務，台銀並以「2025年全球均為雙語分行」為願景，展現全球化與國際化積極作為。

金管會主委黃天牧今天與國發會主委龔明鑫、財政部國庫署署長蕭家旗，前往台銀松江分行視察雙語推動成果，台銀董事長呂桔誠和總經理許志文陪同視察；過程中，台銀行員以英語、日語與客戶流暢交談，並介紹智慧繳費機功能。

呂桔誠表示，台銀願景為「建構領導銀行、布局全球市場」，近幾年來積極推動國際化布局，海外營運據點已涵蓋歐、美、亞、澳、非5大洲，透過響應政府政策，培育更多優異英語力的外語金融專業人才，對於強化台銀跨國金融服務，以及深化國際業務動能，助益相當大，可謂一舉兩得。

他指出，未來將繼續精進台銀雙語金融服務，協助政府達成台灣2030年成為雙語國家的目標，透過建置雙語環境，提升員工的國際觀和全球視野，厚植國際競爭力。

呂桔誠說，台銀積極推動雙語分行，訂定培育外語金融人才、營造暖心雙語環境、友善國際金融服務等3大目標，並釐訂強化行員外語溝通能力、提供雙語金融服務場域、打造以客為尊的友善金融環境，及精進國際服務量能等4項策略，同時成立「雙語分行推動小組」， 由總經理擔任召集人，總行與分行共同協力推動，建置完善第一線雙語環境。

呂桔誠表示，這次視察的松江分行位於素有「台北華爾街」美譽的金融區，工商興盛、交通便利，外國觀光客以日籍較多，除英語外也提供日語服務；同時為因應多國語言服務需求，也運用即時口譯機的輔助，提供暖心溝通服務。

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他指出，台銀至今已設置79家雙語分行，其中有4家，即松江、天母、民權、中山分行，提供英、日語服務，今年底將達到107家，設置家數領先國內金融同業，且未來仍將持續推動，建置更多的第2外語分行。

配合政府推動就業金卡政策，呂桔誠表示，台銀受財政部指定為就業金卡專案受理行，在官網建置雙語金融服務專區，並提供專屬雙語申辦服務專線及服務窗口，協助持卡人順利開戶及申辦信用卡，並提供多元金融服務，展現台灣的金融外交軟實力，吸引專業外籍人士來台就業，幫助台商鏈結全球市場，讓台灣與國際接軌。（編輯：翟思嘉）1110921