台銀前8月稅前賺136億 呂桔誠：資產負債管理成功

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（中央社記者張璦台北21日電）台灣銀行今年前8月稅前盈餘新台幣136.2億元，達標預算數，加計政策性負擔64.3億元則逾200億元；台銀董事長呂桔誠表示，除「三駕馬車」策略發威，資產負債管理成功，存放比、活存比雙雙提高，逾放比維持僅0.1%，也有所挹注。

金管會主委黃天牧今天前往台銀松江分行視察雙語推動成果，呂桔誠陪同視察並於會後接受媒體聯訪。

談及台銀今年繳出亮眼獲利，呂桔誠表示，策略面來說，台銀已經過多年「三駕馬車」的累積，即企金、消金和公部門業務，維持正三角型態，若市場有任何變化，「哪一個地方減、另一地方就加」，因此資產面得以衡平、穩定。

再者，呂桔誠指出，台銀資產負債管理很成功，存放比6年來增加10幾個百分點，現在來到71%，意味資金運能效能提高；同時，存款結構改變，活存比升到逾48.7%，有助資金成本降低，外幣存款比重也維持高檔，逾放比則為0.1%，低於國銀平均約0.16%。

呂桔誠表示，台銀對中國曝險持續降低，截至8月占淨值比率不到7.6%，低於國銀平均的約29%；他說，中國曝險收益率高，占比下降，「就要賺別的來補」，比如好的聯貸案，帶來手續費收入加持。

至於今年新承作房貸規模，呂桔誠指出，到8月底為止，都按照近2000億元目標在走。

另外，台銀在金融科技專利也有所斬獲，統計至今年8月，累計申請數513件、已通過411件，其中58件是門檻較高的發明專利。（編輯：潘羿菁）1110921