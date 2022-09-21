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環科：能見度到明年首季 車用新訂單第4季出貨

2022/9/21 18:45
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（中央社記者韓婷婷台北21日電）環科表示，目前在電源及資通訊、海用等代工產品需求強勁帶動下，訂單能見度已到明年第1季，車用倒車雷達除了Honda外也已順利通過TOYOTA認證，預計第4季開始出貨。

環科近期營收維持在新台幣4億元以上高峰水準，累計前8月營收29.81億元，年增7.66%，環科表示，目前訂單能見度相對高已到明年第1季，不過缺料問題還沒有完全解決，整體看來下半年會比上半年好，獲利有望創下近幾年來新高。

環科近年積極轉型發展光通訊、大瓦特數電源、資通訊代工，其中毫米波雷達技術，拓展至海用電子產品如航海雷達、魚群探測器等產品，進一步延伸至車用倒車雷達產品。

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環科在車用產品部份，除了已打入Honda供應鏈外，今年也將從第4季開始出貨給TOYOTA倒車雷達系統廠商，兩大車廠均以供應台灣市場為主，目前Honda已擴大至全系列車種，也希望在TOYOTA部分能爭取更多車種採用，未來期望拓展至東南亞市場。環科指出，在倒車雷達的主要優勢在於軟硬體都是自己設計。

另外，環科與美國知名自行車品牌合作開發單車用BSD雷達也將於明年開始出貨，也將增添明年營運動能。（編輯：潘羿菁）1110921

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