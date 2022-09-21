經部公布節能戰略草案 2030年目標節電351.3億度

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（中央社記者曾智怡台北21日電）繼國發會3月底公布2050淨零排放路徑，經濟部能源局今天揭露節能戰略草案，計劃在2030年新增節電351.3億度，並將透過6大策略、45項節能措施，達成能源效率極大化最終目標。

國發會3月底公布2050淨零排放路徑，後續將依循12項關鍵戰略計畫落實，其中，節能是重要戰略。能源局表示，因應淨零減排趨勢、產業對台投資增加、生活電氣化與數位化，節能勢在必行，在此之下，創新科技、能源有效運用是重中之重。

經濟部能源局今天在2050淨零轉型關鍵戰略「節能戰略」社會溝通會議公布節能戰略草案，將推動6大策略、45項節能措施，涵蓋工業、商業、住宅、運具、技術研發等5大領域。

6大策略包含「知識傳遞帶起社會節能行動」、「設備效率接軌國際」、「推動建築能效分級淨零建築開步走」、「結合ESCO擴散成功經驗」、「賦予企業責任自發節能」及「智慧節能與技術革新」。

能源局指出，工業節能一大重點是耗電最大馬達進行效率管理，規劃感應與變頻馬達從IE3提升至IE4，同步馬達則導入IE5，並推動大用戶空調與空壓系統效率提升。

住宅節能措施部分，如2030年冷氣及冰箱MEPS提升至3級基準，為世界最嚴苛，將提供誘因加速高效率設備滲透率，並評估延續高效率家電貨物稅退稅；同時，2030年智慧電表戶數預計達600萬戶。

商業節能措施部分，包含2030年擴大汰換老舊設備為LED燈具、能效1級空調、具節能標章冷凍冷藏設備，同時提高設備效率管理、商業空調系統效率提升等。

此外，能源局希望賦予企業責任自發節能，「用電越多賦予責任越大」，屆時將依照用電規模設定節電目標，並建立企業永續能源認證制度，鼓勵企業節能。

能源局預估，透過上述6大對策、45項節能措施、104項工作重點，至2030年節電目標為351.3億度，其中，工業占比近50%，商業與住宅節電量則相當，另估節熱227.3萬公秉油當量。（編輯：潘羿菁）1110921