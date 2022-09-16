台灣致力永續發展 發表第2部國家自願檢視報告

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環保署副署長、永續會副執行長蔡鴻德15日在紐約哥倫比亞大學專題演講，發表台灣第2部永續發展「國家自願檢視報告」。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年9月16日

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（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）時隔5年，台灣官員再次在紐約發表永續發展「國家自願檢視報告」，彰顯台灣落實聯合國永續發展目標的決心。友邦代表替台灣抱不平，敦促聯合國以接納台灣拓展夥伴關係。

配合第77屆聯合國大會本週展開，駐紐約辦事處與財團法人國際合作發展基金會今天在哥倫比亞大學合辦「落實永續發展目標（SDGs）之包容性夥伴關係」研討會，邀請行政院環境保護署副署長、國家永續發展委員會副執行長蔡鴻德發表第2部「國家自願檢視報告」（VNR）。

聯合國2015年提出17項永續發展目標，台灣雖然不是聯合國會員國，仍致力與國際接軌，2017年由時任環保署長李應元在紐約發表首部「國家自願檢視報告」，彰顯台灣重視聯合國2030年永續發展議程。

蔡鴻德專題演講時從經濟、社會、環境、政府治理及全球夥伴關係面向，呈現台灣對永續發展的積極作為。他提到，2020年台灣永續發展整體達標比率為83%，淨水及衛生、促進和平且包容的社會、消除貧窮等方面表現較佳。

他表示，台灣未來將致力淨零轉型、加速數位創新、促進包容性綠色成長。

駐紐約辦事處長李光章致詞時說，台灣不遺餘力追求包容與均衡成長，堅信「任何人都不該被遺漏」。全球唯有透過合作與包容性夥伴關係，才能力挽狂瀾，扭轉永續發展進程因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與俄羅斯入侵烏克蘭而停滯的局面。

主持研討會的哥大地球研究所永續發展中心執行主任班艾摩（Yanis Ben Amor）讚揚台灣是非凡、知識淵博且可靠的夥伴，可協助其他國家落實永續發展目標。

財團法人國際合作發展基金會副秘書長史立軍透過視訊與談時說，全球關注COVID-19疫情時，氣候變遷持續惡化，海洋、糧食、能源、水危機加劇，這場多面向危機未來只會更錯綜複雜。有鑑於此，國合會未來6年永續發展投資加碼1.56億美元（約新台幣48.6億元）。

台灣展現國際社會負責任一員的風範，卻遭聯合國拒於門外，與會的友邦代表紛紛替台灣抱不平。

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馬紹爾駐聯合國常任代表卡布亞（Amatlain Elizabeth Kabua）與帛琉駐聯合國常任代表塞德（Ilana Seid）都為台灣無法在聯合國發表第2部永續發展「國家自願檢視報告」感到遺憾，直言聯合國永續發展目標應以人為本，而非政治宣言。

立法委員范雲、王婉諭及眾多哥大師生參加研討會。馬爾他騎士團駐聯合國常任觀察員貝瑞斯福德-希爾（Paul Beresford-Hill）也出席，感謝前副總統陳建仁訪問羅馬時代表台灣政府捐款，用以支持馬團援助烏克蘭難民。（編輯：陳惠珍）1110916