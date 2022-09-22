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銀行洗錢防制挨批擾民 黃天牧提醒注意比例原則

2022/9/22 17:47
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（中央社記者謝方娪台北22日電）銀行公會今天召開會員大會改選理監事，金管會主委黃天牧提醒銀行業，執行洗錢防制要符合比例原則，另為防範大股東干政，銀行公會已研議修正公司治理實務守則，盼銀行從上而下具體落實。

黃天牧今天透過視訊出席銀行公會會員代表大會，他致詞時表示，升息對銀行業經營有利，但現在還面臨人口老化、氣候變遷、貧富差距、科技資安等挑戰，希望銀行業持續強化風險承擔力，提升經營韌性，落實誠信及公平待客。

同時，黃天牧給予銀行業5點提醒，第一，打擊詐欺是當前各界關注議題，銀行業是資金匯出的第一道防線，若能發揮預警功能、及時攔阻，最具事半功倍效果。

第二，各銀行都已體認洗錢防制重要性，但執行過程偶有引發民眾誤解及不便，希望各銀行檢視作業程序合理性，落實風險基礎原則，避免一體適用於所有客戶，並加強員工教育訓練，讓執行洗錢防制措施便民並符合比例原則。

第三，銀行吸收社會資金，是具公共性的特許行業，獲利雖然重要，但企業形象是更長久的無形資產，期許各銀行在行有餘力之際，能多關懷高齡、失智、身心障礙者、偏鄉等弱勢民眾的金融需求，實現金融包容性。

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第四，近期銀行公會已研議修正公司治理實務守則，增訂公司與大股東及法人董事間如何互動、董事會如何落實永續發展責任等規範，公司治理是抽象概念，董事會及高階經理人是具體落實的關鍵，希望帶動銀行從上而下具體落實，使權責相符、資訊充分揭露，並兼顧不同利害關係人權益。

第五，面對氣候變遷危機，沒有人是局外人，但資金中介功能賦予銀行較其他行業更強大的影響力，金管會鼓勵銀行善用影響力，並須注意相關商品及服務是否名實相符，避免「漂綠」或資訊不實的情形發生。（編輯：翟思嘉）1110922

黃天牧
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