研調：亞洲獨角獸企業聚焦新能源車、無人機

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（中央社記者潘智義台北23日電）研調機構DIGITIMES Research今天指出，受疫情、碳中和趨勢影響，亞洲硬體業獨角獸近期發展主要聚焦新能源車、無人機、教育科技產業。

DIGITIMES Research分析師余佩儒透過新聞稿指出，亞洲甚至全球獨角獸公司多以軟體和網路平台類型為主。從硬體相關獨角獸來看，在全球疫情影響與碳中和發展趨勢下，帶動新能源車、無人機、教育科技等類型的獨角獸興起，相關營運模式提供科技業者不同的創新發展策略思維及事業布局。

余佩儒說明，觀察亞洲國家獨角獸企業家數，以中國、印度位居前兩位。中國獨角獸企業的產業別涵蓋較多元，前4大產業包括電子商務、人工智慧、汽車與運輸、硬體。印度則以電子商務、金融科技及軟體業為最主要的獨角獸業別，而教育科技為近期在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響下加速發展的線上平台模式。

她表示，中國在新能源車領域的獨角獸，產品或服務範疇涉及電動車智慧化系統、動力電池、新能源車品牌及線上叫車平台等，在中國既有車企孵化的新能源車相關獨角獸，包括從長城汽車獨立出來的蜂巢能源，已發展成為中國二線電池廠。

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另外，線上叫車平台為亞洲國家汽車領域獨角獸新興發展模式，形成「車企與平台整合」、「純線上平台」兩大發展類型。在硬體領域，中企大疆創新（DJI）無人機獨角獸的下階段布局，企圖與車企合作延展至智慧駕駛領域。在教育科技方面，疫情加速印度BYJU'S獨角獸K12線上教育平台，發展以平台經濟驅動的硬體銷售商機。

「獨角獸企業」是美國風險創投專家李艾琳（Aileen Lee）2013年提出的概念。中國獨角獸企業則是指在中國境內註冊、曾獲私募投資且尚未上市以及成立10年以內但估值達10億美元以上的初創企業。這類企業發展快、數量少、備受投資者青睞，具有爆發式成長、顛覆式創新等特點。（編輯：楊凱翔）1110923