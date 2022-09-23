928北台推案量年增趨緩 業者看下半年房市價平量縮

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（中央社記者賴言曦台北23日電）928檔期被視為下半年房市的風向球，據房仲統計，今年北台灣928檔期推案量年增3.7%，相較2021年，成長幅度趨緩，房仲及代銷業者認為，今年有俄烏戰爭、中央銀行啟動升息循環等因素影響房市，下半年預估將價平量縮。

隨著928檔期即將來到尾聲，住展雜誌統計，今年北台灣預估推案量約新台幣2396億元，年增3.7%，觀察2021年推案量較2020年成長41.5%，顯示2022年推案量的成長幅度有趨緩的情況。

代銷業者海悅總經理王俊傑接受中央社記者電訪時指出，今年第2、3季是房市產業最艱難的時期，如今走過低谷，加上全球央行升息情況已到一定程度，而且伴隨政府打炒房，也不會再有一窩蜂推案搶市的情況，整體而言，第4季房市預料會回歸穩定，「價穩量縮」。

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大家房屋企劃研究室副理郎美囡告訴中央社，政府今年針對預售屋市場及建商祭出打炒房政策，加上央行今年啟動升息循環，11月還有地方大選，且按過往經驗，選舉期間看屋、簽約量會偏低，促使建商推案保守推案。

郎美囡提到，價格方面，雖然國際原料行情回檔，但國內營建人力成本維持高水位，建商為因應未來不確定風險，多半會將開價維持在一定水準，導致房價大幅下修不易，買方面對高房價、升息，考慮期會變長，影響物件去化時間，整體而言，下半年房市將呈現價平量縮。（編輯：張均懋）1110923