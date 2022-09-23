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新台幣本週重貶3.72角 收在31.665元創逾5年半新低

2022/9/23 18:42（9/23 18:58 更新）
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新台幣匯率23日收盤收31.665元，貶4.9分，創下逾5年半新低紀錄。（中央社檔案照片）
新台幣匯率23日收盤收31.665元，貶4.9分，創下逾5年半新低紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北23日電）美國聯準會鷹聲繚繞，美元指數狂飆，不只美股續跌，亞幣更是掀起競貶潮，新台幣今天收盤收31.665元，貶4.9分，創下逾5年半新低紀錄；本週更累計重貶3.72角，週線連9黑。

本週迎來超級央行週，鷹浪一波接一波，而在美國聯準會強勢放鷹之下，股匯市倒成一片，美股四大指數皆墨。台股今天開低走低，電子股再成外資提款機，終場下跌166點，失守14200點關卡。

外匯交易員表示，熱錢出走、美元指數狂飆，亞幣接連破底，新台幣匯率今天以31.604元開盤後，匯價如溜滑梯一路下挫、跌破31.7元價位，最低觸及31.713元；眼見新台幣跌跌不休，出口商惜售心態更濃厚，拋匯力道有限，台北及元太外匯市場總成交金額為16.155億美元。

新台幣匯率今天同步收週線，本週狂貶3.72角或1.17%，週線連9黑。

今年以來新台幣匯價高低差高達4元，貶勢凌厲令人瞠目結舌，不過央行總裁楊金龍昨天也表態，央行在意的是匯率穩定，會適時進場調節，但不會逆風而為，「如果美元都是很強，我們逆勢操作，好像也是不對」。

外匯交易員解讀，央行已經表明立場，會適度進場防守、緩和貶勢，但不會堅守特定價位；而聯準會鷹派立場確立，未來還會持續升息，照此情況來看，新台幣只能繼續走貶，向32元整數大關靠攏。（編輯：潘羿菁）1110923

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新台幣貶4.9分 收31.665元