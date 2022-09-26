經部成立地熱學研合作平台 明年探勘場址增至8處

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（中央社記者曾智怡台北26日電）地熱發展最困難的部分為前期探勘，經濟部中央地質調查所邀請12所地科相關校系，成立「地熱探勘學研合作平台」，預計明年累計8處探勘場域，供下一階段開發商運用，助攻2050淨零目標。

經濟部邀請國內地球科學、地質資源相關校系，籌組「地熱探勘學研合作平台」，並在今天上午簽署合作備忘錄。

經濟部次長曾文生致詞表示，近年全世界再生能源發展快速，不只光電、風電，還有熱能，而台灣地質研究長期聚焦地質安全，除地殼變動產生的威脅，或許也有機會帶來新能源；地熱在台灣發展頗久，光宜蘭清水地熱就發展逾10年，以台灣現行探勘、開發方式來看，要達到規模經濟並不容易。

曾文生指出，地熱最困難為前期探勘，因有一定程度沈沒成本，若透過商業邏輯推動，發展速度會慢很多，因此經濟部希望透過此平台整合國內學術領域，進行台灣地熱潛能完整調查，提供資訊給下一階段開發商運用。

「這樣的工作需要政府資源支持，過去幾年地調所預算增加快一倍」，曾文生表示，希望借助學界力量摸索地熱可能路徑，中油、台電也會一起投入地熱資源探勘工作；法令部分，再生能源發展條例準備送立院審查，以加快地熱探勘行政程序，盼地熱成為繼風力和光電之後，台灣第3個重要的再生能源產業。

地調所官員表示，目前已在大屯山、花蓮瑞穗、台東紅葉啟動地質鑽探工作，明年將從霧鹿、谷關、廬山、東埔、關子嶺、寶來等6處，選出5處新增場址，屆時將邀請學研團隊、地熱探勘開發相關產業界、國內外專業技術機構等合作參與投標。

經濟部設置的2025年地熱目標為20MW（兆瓦），曾文生表示，20MW有信心達成，現在已有5MW裝置容量，申請地熱開發、包含探勘量則已超過20MW，但因地熱不確定性高，尤其在東部地區開採牽涉諮商，政府會積極出面協調，讓地熱開發行政程序更簡便。

他補充，若後續地熱潛力場址具備規模，饋線也可提早佈置，加快其發展速度。

依據「地熱探勘資訊平台」的網站資料供應辦法，未來將公開地熱潛力場域地質調查相關資訊，增加國內外廠商投資意願，有利於各級政府推動地方地熱能相關產業發展，加速台灣邁向2050淨零之路。（編輯：郭無患）1110926